Lanazione.it - Lavori per la messa in sicurezza di due ponti: il risanamento prima di un degrado ulteriore

Santa Croce Sull’Arno, 15 gennaio 2025 - Nuova serie di interventi a Staffoli da parte dell'amministrazione comunale. Sono stati aperti due cantieri per mettere ined evitare undeterioramento di duesulla viabilità interna della frazione ma strategici per garantire i collegamenti viari di tutte le zona di Staffoli. I dueerano stati danneggiati durante gli eventi alluvionali di novembre 2023 e di settembre 2024. Il primo si trova in via dei Confini e l'altro in via Molino di Turo. I due interventi, in corso in questi giorni, sono stati pensati tenendo conto anche dei parametri di rispetto ambientale. Il consolidamento infatti viene fatto con pali di legno di castagno, con reti metalliche e altri materiali ritenuti a bassissimo impatto ambientale. In questo modo l'obiettivo è quello di andare a consolidare i dueche sono soggetti a erosione perché insistono su due rii del reticolo idrografico minore, ma che hanno carattere torrentizio.