Secoloditalia.it - L’analisi. Quel pasticciaccio in Sardegna che ha già spento il fuoco (di paglia) giallo-rosso

brutto di viale Trento, 69. A Cagliari. Dove i magistrati del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello del capoluogo sardo hanno riconosciuto che Todde Alessandra, eletta Presidente della Regioneil 17 giugno 2024, non ha depositato dichiarazione di spesa e né di rendicontazione conformi alla legge. Non solo. Perché risulta che la stessa Todde non ha neanche nominato il mandatario, la nomina del quale deve ritenersi obbligatoria ai sensi della nazionale e regionale. Non risulta altresì essere stato aperto un conto corrente esclusivamente dedicato alla raccolta dei fondi elettorali, tanto meno l’asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario e men che meno i nominativi dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti per la campagna elettorale dalla lista dei movimenti bancari.