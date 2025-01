Ilrestodelcarlino.it - La Sammartinese parte col piede giusto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Buona la prima per lanel campionato di Serie A2 a squadre. Pur priva di Roberto Antonini, la matricola reggiana passa 6-2 a Fano contro la San Cristoforo e comincia così nel migliore dei modi la sua corsa, che la vede decisa a recitare un ruolo da protagonista: Maurizio Mussini, Davide Truzzi e Riccardo Campanelli ottengono una vittoria ed una sconfitta nelle terne, poi è Federico Patregnani a far doppietta nell’individuale contro il reggiano Alex Incerti, tesserato per il team marchigiano, e a far volare gli ospiti; due successi anche nelle coppie, con Mussini e Truzzi che non tradiscono, prima di una vittoria pernelle coppie. Sabato prossimo si torna in campo per la prima di tre gare interne consecutive contro i laziali dell’Isola del Liri, che nel loro turno d’esordio hanno piegato 5-3 in casa Santa Chiara.