La Russia ha pianificato sabotaggi aerei in tutto il mondo, dice Tusk

Lasta progettando attacchi terroristici su scala globale. Il segnale di allarme lo ha lanciato il premier polacco Donalddurante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Posso solo confermare che lahaatti di terrorismo aereo, non solo contro la Polonia ma contro le compagnie aeree diil» ha commentato, considerato come il leader europeo più forte al momento, legittimato anche dall’inizio della presidenza del Consiglio Ue da parte della Polonia il 1 gennaio. La conferma dei piani terroristicidi Mosca risale al 13 gennaio quando il New York Times aveva riportato come, secondo le agenzie di intelligence statunitensi, «un’unità militare russa si stava preparando a inviare pacchetti esplosivi sucargo».L’accusa rappresenta il punto culminante di un anno caratterizzato da dichiarazioni non verificate, commenti anonimi e avvisi di prudenza.