Inter-news.it - Italiano: «Battaglieremo contro l’Inter. Preparata bene! Due strategie»

Leggi su Inter-news.it

sta per togliere uno dei due asterischi dalla classifica di Serie A. Prima del recupero della sfida col Bologna Vincenzorisponde alle domande dei giornalisti.NUOVO FOCUS – Alle ore 20.45 il fischio d’inizio di Inter-Bologna, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. In merito alla sfida Vincenzodichiara su Dazn: «Si deve dimenticare quello che non è andato perché giochiamo ogni tre giorni. Analizzare quello che non ci ha permesso di avere qualche punto in più e subito ripartire. Prima la Roma, adesso, sono squadre super organizzate e super qualitative e fortissime. Oggi il focus è sul. Secondo me abbiamo preparatola partita, anche se in pochissimo tempo. Cercheremo di battagliare e di fare prestazione, perché se non passi attraverso quelle i risultati è difficili ottenerli».