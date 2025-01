Ilgiorno.it - Incidente stradale in Piemonte: il bresciano Sandro Sganzerla muore il giorno prima di iniziare il nuovo lavoro

Remedello (Brescia) – Un 47enne di Remedello,, è morto nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Cuneo, dove avrebbe dovutoieri, martedì 14 gennaio, uncome operatore forestale.è rimasto vittima di un. E’ stato ritrovato lunedì mattina attorno alle 10 a Vignolo, non distante da Borgo San Dalmazzo. Da qualche tempo risiedeva a Confreria, in, sempre per motivi di. Dal 14 gennaio si sarebbe occupato di manutenzione del verde e potatura delle piante. Questo pomeriggio alle 16 si terrà la veglia funebre nella casa dei genitori a Remedello di Sopra in via del Chiese 11, mentre i funerali saranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Remedello di Sopra. La salma del 47enne sarà poi portata in cimitero a Remedello.