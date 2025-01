Ilfoglio.it - In orbita il primo satellite italiano della rete Iride, ancora una volta il razzo è un Falcon 9 americano

Leggi su Ilfoglio.it

Il 14 gennaio, in incognito, è arrivato nello spazio ildi testcostellazione italiana. Il progetto, nato con i fondi del Pnrr, prevede l'immissione indi diversi satelliti per l'osservazioneTerra.diventerà così la più avanzata costellazione europea di osservazione del nostro pianeta, un progetto voluto al termine dell'ultimo governo Draghi, e ampiamente abbracciato dall'attuale governo Meloni. Una delle prime voci a congratularsi per l'immissione indelè stata infatti quellapremier, che sui social ha citato la "collaborazione fra SpaceX e Argotec" come un grande successo. Collaborazione che però esiste solo in queste comunicazioni, dato che l'azienda di Musk ha fornito un legittimo servizio commerciale per l'immissione di questo, pagato dall'Italia, che tra l'altro aveva a bordo di questoaltri due satelliti, dell'azienda italiana D-Orbit, non legati al progetto