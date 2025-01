I poliziotti bastardi di Acab sbarcano su Netflix Marco Giallini | Qualcuno strumentalizzerà inutilmente la serie – Le interviste

Leggi su Open.online

Un passo dentro il mondo delle forze dell’ordine, come erano una volta, come sono oggi, in che modo affrontano un lavoro duro e una dura responsabilità.da oggi distribuiràtv ispirata all’omonimo romanzo di Carlo Bonini. Molti avranno ancora nella mente il ricordo della visione di un film, sempre tratto dall’opera di Bonini, diretto da Stefano Sollima, che oggi per questo nuovo prodotto ricopre il ruolo di produttore esecutivo. La regia del nuovo contenutoè stata invece affidata a Michele Alhaique (Non uccidere, Romulus) che ha diretto per l’occasione un cast formato da, Adriano Giannini, Valentina Bellè e Pierluigi Gigante. Anche laindaga la vita privata di chi indossa una divisa, «L’essere umano dietro al casco blu» come ha specificato a Open Giannini, il rapporto che si crea in una squadra del Reparto Mobile di Roma, capitanata da Ivano Valenti, detto Mazinga, poliziotto all’antica, uomo ruvido affezionato a vecchi metodi, anch’essi assai ruvidi, se non violenti.