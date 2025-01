Amica.it - Hollywood dopo gli incendi di Los Angeles: nuovo rinvio per le nomination agli Oscar 2025

(askanews) –non è più la stessa, gliche stanno mettendo in ginocchio Loshanno costretto l’Academy a rinviare ancora una volta l’annuncio delle, già spostato per il 19 di gennaio e ora riprogrammato per il 23, con l’estensione del limite di voto a venerdì 17. L’industria cinematografica è in enorme affanno, glisono la terza “calamità” che ha colpitonegli ultimi anni,la pandemia di Covid-19 e lo sciopero di sceneggiatori e attori come racconta l’esperta di cinema Karie Bible. GUARDA LE FOTODa Elton John a Audrey Hepburn: chi sono gli “Egot”, i membri del club più esclusivo diAnnullate molte anteprime«Quando è scoppiato l’o, una delle prime cose che ha fatto l’industria è stata annullare alcune anteprime a Los, tra cui The Last Showgirl e A Better Man.