«Ho bisogno di lozioni, pozioni e forse di un po' di tequila per rilassarmi», ha svelato la diva nella sua autobiografia

A quasi 60 anni, Brooke Shields si racconta senza velisuaBrooke Shields Is Not Allowed to Get Old. Attraverso episodi ironici, riflessioni toccanti e critiche pungenti, l’attrice e modella condivide le sfide personali legate all’età, alla vita sessuale e alla salute. Da confessioni esilaranti a esperienze drammatiche, invita il lettore a esplorare tabù e verità spesso ignorate. Brooke Shields, da baby star asenza tempo guarda le foto Brooke Shields, il corpo che cambia e l’intimità complicataL’invecchiamento non risparmia nessuno, nemmeno un’icona di bellezza come Brooke Shields.