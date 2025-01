Ilfoglio.it - Ha ragione il primo ministro svedese: non siamo in guerra, ma nemmeno in pace

Il, Ulf Kristeon, ha rassicurato tutti dicendo che la sua nazione non è in; salvo terrorizzarci aggiungendo subito dopo che non èin. Ora, in Svezia di questa zona grigia se ne intendono abbastanza, considerato che per trecentocinquant’anni si erano dimenticati di firmare unacon San Marino, rimediando nel 1996. Kristeon, tuttavia, non si riferiva a un caso simile; stava piuttosto cercando di guardare all’attualità con le lenti della storia e di dedurne l’ovvio. Nel Medioevo, durante ladei cent’anni, i periodi senza battaglie sono stati più lunghi dei periodi in cui si combatteva. Nel Seicento, ladei trent’anni è andata avanti a strattoni. Nel Settecento, dalladi successione spagnola alladei sette anni, non c’erache prevenisse lo scoppio di un’altra guerricciola.