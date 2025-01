Donnapop.it - Grande Fratello, Signorini corre ai ripari dopo gli ascolti flop: rientra una ex concorrente amatissima, ecco chi è

Ilcontinua a non registrarestellari e adesso Alfonsosta cercando dire airichiamando una vecchia connte molto amata dalpubblico.Chi è? Nella casa di Cinecittà potrebbe far ingresso una showgirl già vista nell’edizione Vip del reality, la stessa vinta da Tommaso Zorzi.Stefania Orlando, infatti, starebbe per far ritorno Maria Teresa Ruta. In realtà, le trattative per convincere l’ex moglie di Amedeo Goria sono iniziate il 3 dicembre scorso, ma solamente ora si è avuta la conferma.Maria Teresa Ruta torna alMaria Teresa Ruta tornerà nella casa delil prossimo giovedì 23 gennaio, o almeno questo è quello che riferisce Davide Maggio sul suo sito. Nel loft di Cinecittà, la conduttrice ritroverà Stefania Orlando, che è stata sua coinquilina già ai tempi della prima esperienza al reality.