Germania in recessione | economia in calo dello 02% nel 2024

ancora in: meno 0,2% per ilrispetto al 2023. Si tratta di una contrazione inferiore a quella del 2023, quando l'indietreggiò0,3%. Il dato era quello atteso dal Governo federale. L'tedesca arretra per il secondo anno consecutivo come evidenziato dall'Istituto federale di statistica. Tra le ragioni, la concorrenza internazionale (soprattutto in alcuni settori con la Cina) che ha fatto diminuire le esportazioni tedesche, l'industria manifatturiera è ancora sottoposta a forti pressioni, non da ultime quelle legate ancora agli alti costi energetici. Tra i settori colpiti quello dell'automobile: l'istituto sottolinea come qui ha contato la fine degli incentivi statali per le auto elettriche, contribuendo a confondere ulteriormente la clientela e a far diminuire le vendite.