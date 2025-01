Inter-news.it - Frattesi, l’agente Riso spinge: via dall’Inter! Filtra una sensazione

Sulla situazione, è il suo agente Bepperlo lontano. Le ultime sul giocatore che sta diventando un caso.IL CASO DEL MERCATO – Questa finestra invernale di calciomercato sarà ricordata per il caso Davide. A parlarne Fabrizio Biasin, che dalle colonne di Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulla situazione. Il suo agente, Beppe, non si placa: vuole portarlo via. Così Biasin: «L’Inter è immersa nel caso-. Ieri a un bel punto poteva venire fuori un bel casino sottoforma di “fastidiose dichiarazioni pre-partita”. Si sono fermati per tempo. Il procuratore del giovinotto, il buon, vuol portare via il “suo” ragazzo, è assai deciso. La Roma è una possibilità, il Napoli pure (ieri incontro Manna-a Milano). Ma l’Inter mica ci sente.