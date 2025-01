Gamberorosso.it - Formaggi a latte crudo: verso la svolta normativa sull'etichettatura con alert per bambini e anziani

Unaa doppia firma presentata a Montecitorio da Lorenzo Basso (PD) e Matteo Rosso (FdI) punta a introdurre l'obbligo di unaper i prodotti caseari a. La proposta vuole rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dei potenziali rischi di questi prodotti per idi età inferiore ai 10 anni, glie i soggetti immunodepressi, in maniera visibile e leggibile. Il testo che recepirà le due proposte di legge dei parlamentari liguri – poi riuniti in un'unica proposta presentata la settimana scorsa alla Camera dei Deputati, e che prevedono una modifica al decreto 158 del 2012 in materia di sicurezza alimentare ha l'obiettivo di avvisare i consumatori dei potenziali rischi sanitari legati al consumo di questi alimenti. «Il progetto di legge», hanno dichiarato i parlamentari, «rappresenta una risposta concreta a una problematica che tocca da vicino molte famiglie italiane, unendo competenze e sensibilità politiche diverse, per affrontare con responsabilità il tema della sicurezza alimentare».