Liberoquotidiano.it - "Farnetichi. Ora taci per sempre": tutto da godere, il principale quotidiano australiano umilia Nick Kyrgios

Delirante fuori dal campo, imbarazzante sul campo. Questa la sostanza che descrive, il tennistae nemico giurato di Jannik Sinner, contro il quale quotidianamente si riversano i deliri, appunto, fuori dal campo. Imbarazzante sul campo, invece, perché il ritorno sbandierato in pompa magna è durato il tempo di tre set, quelli in cui si è imposto, triturandolo, il britannico Jacob Fearnley. Una sconfitta condita dalle solite sceneggiate dell', contro l'arbitro e contro l'avversario. La solita pessima figura, insomma. Ecco, il punto è che anche in Australia, di, ne hanno le tasche piene. Lo dimostra quanto scritto da Andrew Webster sulle pagine sportive di The Australian, il più autorevoledel Paese. "Adesso che è stato rapidamente eliminato dall'Australian Open, l'influencer del tennispotrà tornare alla sua occupazione, ovvero quella di cercare di distruggere la credibilità del numero 1 del mondo Jannik Sinner", esordisce Webster.