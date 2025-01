Ilrestodelcarlino.it - Dalla multe arrivano oltre 400mila euro

Il comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris, ha provveduto all’accertamento di entrate, derivanti da violazioni del codice della strada riferite all’anno 2024. Non è una novità il fatto che le maggiori entrate sanzionatorie sono dovute al passaggio con il rosso ai semafori dotati di T-Red. Il comandante precisa che: "Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che, nel caso delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada l’obbligazione si rende esigibile all’atto della notifica del verbale. Tutto quanto premesso, visto il codice della strada e dato atto che occorre procedere a accertare le somme sanzionatorie pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada per il 2024, di procedere ad ulteriore comunicazione di accertamento e in seguito eventualmente modificare gli importi degli accertamenti in sede di revisione dei residui.