Anteprima24.it - Dal 16 gennaio divieto di transito e sosta su alcuni tratti di viale degli Atlantici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dei lavori di sostituzione delle essenze arboree pericolanti e della connessa necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, a partire da giovedì 16e fino a sabato 8 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 17:30 vigerà ildicon rimozione suidiche vanno da via Tonino Ferrelli a via Raguzzini, da via Raguzzini aMartiri d’Ungheria, daMartiri d’Ungheria a via San Giovanni Battista de La Salle, da via San Giovanni Battista de La Salle a via Mascagni, da via Mascagni e via Aldo Moro.L’impresa responsabile dei lavori provvederà a informare i residenti, tramite l’affissione di avvisi, circa i giorni e gli orari relativi alla realizzazione dei lavori che comporteranno l’interessamentoingressi pedonali e carrai e a garantire sempre l’accesso alle proprietà laterali e commerciali.