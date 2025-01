Liberoquotidiano.it - "Con Giorgia Meloni siete come Fonzie!": Donzelli smaschera la sinistra, "gli unici al mondo..."

"Il governoè saldo". A dirlo è Giovanniche spiega i "segreti" del successo dell'esecutivo di centrodestra. Tra questi il fatto che "la maggioranza è forte", "c'è una volontà serena di portare avanti il programma di governo", "perché è assente un'opposizione che porti avanti un programma credibile, alternativo". E poi, ultimo ma non per importanza, il fatto che "è brava". Ospite di Tagadà nella puntata di mercoledì 15 dicembre su La7, l'esponente di Fratelli d'Italia si sofferma su quest'ultimo aspetto in particolare: "è brava, è la cosa che nessuno aancora accetta. Un po'che non riusciva a dire 'scusa', lanon riesce a dire 'brava', ma è oggettivo, le sinistre di tutto illo riconoscono ma quella italiana no". Intantoè in prima linea per la difesa delle forze dell'ordine.