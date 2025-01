Cultweb.it - Come nacque il cilindro, il cappello maschile che scandalizzò la società Vittoriana

È risaputo che la storia della moda sia fatta di rivoluzioni all’apparenza formali ma, di fatto, con un grande significato sociale, soprattutto per quanto riguarda il mondo femminile. Tra questi atti innovativi apportati con ago e filo, però, esiste una vicenda scandalosa destinata a cambiare l’eleganza. Si tratta della nascita del, accessorio destinato a sconvolgere la benpensante,L’inizio di questa storia si deve a John Hetherington, un cappellaio londinese della fine del XVIII secolo. Si racconta che il 15 gennaio 1797, sfidando le convenzioni dell’epoca, decide di presentare in pubblico uncompletamente innovativo: alto, rigido, con una tesa ampia e realizzato in lucida seta, in netto contrasto con i tradizionali modelli in feltro o pelliccia.