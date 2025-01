Pronosticipremium.com - Capitolo cessioni, Empoli su Shomurodov: Zalewski in stand-by, incognita Soulé

Leggi su Pronosticipremium.com

Servirà chiudere gennaio nel migliore dei modi per dare un senso alla seconda parte di stagione della Roma. Bisognerà dunque sia fare risultati sul campo, tra Serie A ed Europa League, sia concludere operazioni sul mercato, che resta un cantiere aperto tanto in entrata quanto in uscita. Proprio lepotrebbero liberare spazio a nuovi innesti, ma Le Fee a parte, accasatosi al Sunderland, poco si è mosso fino a questo momento, se non per qualche tentativo di inserimento di Cristante soprattutto nell’affare Frattesi.piace all’Tra coloro che sembrano essere maggiormente vicini ad una partenza c’è Eldor, che non fornisce le giuste garanzie a Ranieri. È altrettanto vero che la Roma dovrà però trovare un sostituto all’attaccante uzbeko, visto che uno degli obiettivi per gennaio resta quello di trovare un vice Dovbyk all’altezza della situazione.