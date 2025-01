Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 ed Activison non hanno fatto crescere Xbox Game Pass?

ofOps 6, nonostante il successo tra i giocatori, non è riuscito a dare la spinta necessaria a, lasciando Microsoft di conseguenza ben lontana dagli obiettivi interni prefissati prima dell’acquisizione di Activision Blizzard. Tutto questo stando ad un nuovo report.NewsWeek ha infatti riposato che la crescita dei ricavi del celeberrimo servizio di abbonamento si è attestata solo al 5,7%, un dato decisamente inferiore all’11% auspicato dal Colosso di Redmond. Questo probabile risultato sottolinearebbe le difficoltà nel trasformare l’acquisizione di Activision Blizzard, dal valore imponente di ben 75 miliardi di dollari nel 2023, in un volano per la crescita del business gaming di Microsoft.La strategia di integrare titoli di punta come quelli della serieof(il debutto diOps 6 è stato da record) nel catalogo delmirava non solo ad aumentare gli abbonati, ma anche a incentivare altri sviluppatori a utilizzare i server Azure.