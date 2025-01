Tvzap.it - Bimbo cade in uno stagno di ghiaccio e muore, la disperazione della madre

in unodi, la: come è potuto succedere – Una tragedia che lascia senza parole. Un bambino ha perso la vita, mentre stava giocando sulla slitta da neve che è precipitata in unoghiacciato, che si è rivelato poi la sua tomba. Laora non si dà pace. ( dopo le foto)Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.8, bilancio devastante: edifici crollati e oltre 50 mortiLeggi anche: Donna accoltellata nel parcheggio del supermercatoin unodi, laAyden Sasser stava giocando sulla neve a Whitsett, appena a est di Greensboro, nel North Carolina, quando è morto in un drammatico incidente con lo slittino. Ladi Ayden, Angel Nicole Sasser, ha condiviso una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia in seguito alla morte del figlio.