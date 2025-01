BAFTA 2025 | annunciate le candidature Emilia Perez e Conclave i più nominati

Leggi su Cinefilos.it

lei piùPérez guidano leon ai premi cinematografici, guidando un mix eterogeneo di talenti e titoli in una competizione in cui, per la prima volta da anni, non c’è un chiaro favorito in nessuna delle categorie principali.The Brutalist, Anora, Dune: Parte Due, Wicked e A Complete Unknown sono anch’essi molto in lizza, mentre artisti del calibro di Demi Moore (“The Substance“), Cynthia Erivo (“Wicked“), Jeremy Strong (“The Apprentice”), Ariana Grande (“Wicked“), Selena Gomez (“Pérez“), Mikey Madison (“Anora“), Kieran Culkin (“A Real Pain“), Yura Borisov (“Anora“), Isabella Rossellini (““), Zoe Saldaña (“Pérez“) e Guy Pearce (“The Brutalist“) sono tra i 12 dei 24 artisti, sia affermati che emergenti, che hanno ottenuto il loro primo cenno ai