Back in action, Netflix e la commedia d'azione, che ha fuso in un genere a sé

Se hai sentito in giro che Cameron Diaz torna al cinema, ti hanno detto bene. L'appuntamento è il 17 gennaio suconin, il suo primo ruolo in un film in oltre un decennio. Non solo, l'attrice recitava proprio assieme a Jamie Foxx anche nell'ultimo lavoro, laAnnie - La felicità è contagiosa del 2014, un dettaglio che aggiunge hype a una curiosità già grande.Il grande ritorno di Cameron DiazCome mai Cameron Diaz è rimasta ferma per così tanto tempo? Beh, la versione ufficiale è che si era stancata di essere, tra riprese e promozioni, costantemente in giro per lavoro. L'attrice voleva passare più tempo con la sua famiglia e comunque non è sparita. Per esempio, negli ultimi anni ha scritto un libro di autoaiuto, ha investito in diverse startup biotecnologiche, ha tenuto alcune conferenze sull'aliment, ha lanciato un suo vino biologico e ha persino partecipato come giudice a una puntata di RuPaul's Drag Race, uno show di cui è una grande fan.