Aumentano i terremoti in Italia nel 2024 un sisma ogni 30 minuti Mastrolorenzo Ingv | Ma i tempi umani non sono paragonabili a quelli geologici

“I datiinteressanti, ma ienormemente inferiori a. Non cifluttuazioni importanti nel regime geodinamico, ma solo variazioni casuali nel rilascio di energia”.A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giuseppe, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Proprio l’in queste ore ha diffuso le statistiche riguardanti iregistrati innel. In totale il nostro Paese ha tremato per 16.826 volte.in, nelun30): “Ma inon” (FOTO/NOTIZIE.COM FOTO) – Notizie.com“Il dato sul numero diavvenuto innell’ultimo anno, e sul confronto con gli anni precedenti, benché interessante, non ha molto significato dal punto di vista scientifico.