Addio a L’Isola Le Iene e GF Vip | Ilary Blasi svela il vero motivo

La nuova serie diha debuttato da pochi giorni su Netflix e per l’occasione la conduttrice sta rilasciando diverse interviste. Ospite a BSMT podcast,ha parlato delle sue esperienze con i reality e deldel suodei Famosi e il Grande Fratello Vip.“Lesono state una palestra e grazie a quella credo che poi sia arrivato il Grande Fratello Vip. Perché mi hanno scelta per il GF Vip? Ma che ne so, forse mancavo solo io, a un certo punto mi hanno chiamata. Avranno pensato che visto che il GF Vip era una novità, forse nella conduzione volevano qualcosa di nuovo, io magari ero una scommessa. Io ho fatto tre stagioni di GF Vip e tre di Isola dei Famosi. I concorrenti che mi hanno impressionato di più o che conoscevo già? Ma io non conoscevo proprio nessuno.