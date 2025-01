Quotidiano.net - Versatilità, alta artigianalità e bando allo spreco. Setchu è eleganza, sostenibilità e grazia

Leggi su Quotidiano.net

"La mia musa? Mia madre, mia icona di stile. Infatti, sono quello che sono per l’educazione che mi ha dato, lei è una donna molto elegante che suona la chitarra da terra Koto, indossa alla perfezione il kimono ed è una calligrafa perfetta. Tutte cose che mi ha insegnato e che tengo nel cuore". Così esordisce Satoshi Kuwata, direttore creativo del brand che ha fondato e che si chiama ’’, che presenta a Pitti 107 la sua prima collezione come Guest Designer chiamato per esplorare ancora una volta i più bei confini dello stile, partendo dal Giappone dove è nato passando per le tante città del mondo dove è vissuto, Londra, Parigi, New York e arrivare oggi a Milano dove vive. Un uomo interessante, Kuwata, riservato con quellache solo i giapponesi possiedono, vincitore nel 2023 di due premi prestigiosi come il Camera Nazionale della Moda Italiana Fashion Trust Grant per designer indipendenti e il LVMH Prize for Young Fashion Designer 2023.