Abruzzo24ore.tv - Tragedia durante una battuta di caccia: 28enne condannato per omicidio colposo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Francesco Nacca,per l’del finanziere Pulsoni, ha ricevuto una pena di un anno e otto mesi con la condizionale. Un anno e otto mesi con la condizionale per. Questa la sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Francesco Nacca, unoriginario di Caserta, ritenuto responsabile della morte di Luca Pulsoni, finanziere aquilano di 26 anni, tragicamente colpitounadial cinghiale nel gennaio del 2020, in Calabria. Lasi consumòun'escursione nei pressi del lago Angitola, nel comune di Maierano, quando Nacca, nel tentativo di abbattere un cinghiale, sparò accidentalmente verso la sagoma dell’amico. Il colpo, destinato inizialmente al cinghiale, colpì Pulsoni alla scapola, perforando l'arteria succlavia, provocando una morte quasi immediata per dissanguamento.