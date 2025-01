Ilgiorno.it - Tenta due rapine e ne compie un’altra. L’autore è un ventenne: denunciato

Era già noto alle forze di polizia il giovanea piede libero nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri in quanto riconosciuto autore, con un altro ragazzo in corso di identificazione, di una rapina consumata e duete a coetanei. È undi origini maghrebine residente in provincia di Lecco che nelle vie centrali di Morbegno, insieme al complice riuscito a fuggire, dopo aver minacciato un ragazzo per farsi consegnare la collana che indossava, ha spintonato una ragazza facendola cadere a terra neltivo di derubarla, non riuscendoci però grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti richiamati dalle urla. I due però, non avendo evidentemente intenzione di finire la serata a mani vuote, hanno aggredito poco distante un altro giovane, costringendolo a consegnare loro la collana che portava al collo.