Bollicinevip.com - Su Prime Video il documentario “Benvenuta Siora Maschera”

Leggi su Bollicinevip.com

Sul famoso network televisivo, approda il”Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, “” racconta con dovizia di particolari e informazioni inedite la storia di uno dei carnevali più famosi al mondoDalla Mostra del Cinema in Laguna, alla piattaforma. “”, lo strepitososul Carnevale di Venezia, prodotto e realizzato dalla Aurumovie di Alessandra Scardellato per la regia di Luca Molteni, è entrato a far parte della grande famiglia del celebre network televisivo.Visibile a tutti gli abbonati, questa produzione racconta per la primissima volta come è nato il Carnevale di Venezia, dalle sue origini ai giorni nostri. Un viaggio di epoca in epoca tra le maschere storiche, l’età dell’oro, la rinascita moderna e lo spirito dei veneziani, accompagnati da illustri ospiti che hanno fatto la storia, anche attuale, dell’antica ricorrenza veneziana.