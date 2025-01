Thesocialpost.it - Sassari, perde il controllo della vettura e va fuori strada: 34enne ricoverato, gli hanno amputato un piede

Nella notte, intorno all’una, un grave incidente si è verificato lungo la statale 131 in direzione, nei pressi dell’ex cementificio. Un’auto guidata da un uomo di 34 anni è uscita di, andando a schiantarsi contro il costone roccioso. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.A seguito dell’incidente, il traffico sulla statale è stato bloccato per oltre due ore, creando disagi alla circolazione. Il conducente, gravemente ferito, avrebbe riportato l’amputazione di una causaviolenza dello schianto. Trasferito d’urgenza in codice rosso, è stato condotto in ospedale per ricevere le cure necessarie.