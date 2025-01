Pronosticipremium.com - Roma in attacco, non solo Kalimuendo: Ghisolfi non molla Raspadori

Il girone di ritorno dellaè iniziato con un pareggio per 2-2 con il Bologna. I giallorossi hanno strappato un punto importante da una trasferta insidiosa, che si era messa sul binario sbagliato nel secondo tempo. L’obiettivo ora è chiaro: ritrovare la via della vittoria ed avvicinarsi sempre di più al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. Un traguardo ampiamente alla portata, se si pensa che ci sono ancora 18 partite da disputare. I capitolini stanno iniziando a preparare la gara con il Genoa, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato.Il direttore tecnico Florentè consapevole di starsi giocando presente e futuro nell’organigramma della Lupa, in questo mese di gennaio.