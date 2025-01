Zon.it - Pellezzano, iniziano i lavori di ristrutturazione di un immobile esistente da convertire in asilo nido

– Sono ufficialmente iniziati ididi un edificioCapoluogo, destinato a essere trasformato in un nuovo. La struttura, che avrà una capienza di 36 posti, rappresenta un’importante opportunità per la comunità locale e si inserisce nel più ampio programma di investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Un progetto finanziato dall’Unione EuropeaL’intervento, dal costo complessivo di 720mila euro, è interamente finanziato attraverso i fondi europei del programma NextGenerationEU, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1. Il progetto è un esempio concreto di come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per favorire lo sviluppo locale, creando nuove opportunità e migliorando i servizi per i cittadini.