Lanazione.it - Partono i lavori allo stadio Pertini. Sicurezza, accessibilità e capienza

PONTE BUGGIANESEUn’importante serie diverrà effettuata quest’anno" di Ponte Buggianese. Con questo intervento, la struttura avrà finalmente avrà la licenza di agibilità del pubblico spettacolo. Iinteresseranno la, che cosi arriverà a 500 posti, senza più che sia necessaria la messa in deroga firmata dal Sindaco, ogni volta che bisogna ospitare un evento sportivo. Verranno effettuati anche deisulla parte dellalegata all’antincendio, e verranno inseriti degli appositi spazi per le persone con invalidità. La struttura calcistica di Ponte Buggianese avrà anche un punto ristoro, e le sedi per le società sportive che attualmente lo utilizzano, ovvero il Ponte 2000, che si occupa di calcio giovanile, nonché ovviamente il Ponte Buggianese, che attualmente milita nel girone A del campionato di Eccellenza.