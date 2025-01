Ilgiorno.it - Pagarono per gli scioperi. Busto Arsizio ricorda i lavoratori della Comerio

È in programma sabato la commemorazione per l’81° anniversariodeportazioneCommissione internaErcole, promossa dall’Associazione “NoiErcole 1885“ e dalle rappresentanze sindacali unitarieErcole, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la partecipazione dell’Anpi e di alcune scuole riunite nel tavolo “La storia ci appartiene“. Era il 10 gennaio 1944, 81 anni dopo la città non dimentica, un dovere morale la memoria: quel giorno alcuni- Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, Giacomo Biancini, Guglielmo Toia - colpevoli di aver fomentato uno sciopero, vennero arrestati. Con loro anche Melchiorre, fratello del titolare dell’importante fabbrica bustese.venne poi rilasciato, gli operai furono deportati nel campo di sterminio di Mauthausen.