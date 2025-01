Ilfattoquotidiano.it - Oliviero Toscani: storia di uno scippo e di una grande amicizia

Una nostra chiacchierata é diventata un capitolo del mio libretto Napoli, ti Odio! Sveglia, ci prendono per il culo! ( Guida Editori). Ti divertiva il titolo, in sintonia con il tuo pensiero senza filtri, controcorrente. Non ho fatto in tempo a portarti una copia. Tranquillo, ci penserà Musk a portartela nell’”Altrove”. Avevano due grandi amici in comune, da Maurizio Vitale, lo chiamavi il Maradona del jeans, e Kirsten Gille, la modella favolosa di alcune tue campagne più famose. Ti piaceva lavorare a Napoli e di ritratti belli e veraci hai rivestito la fermata della metropolitana di via Toledo, quella dell’onda azzurra di mosaico e hai fotografato i ragazzi di Scampia.Mi parlavi anche dellosubito. Non a Napoli, ma a Milano. Il guru dell’immagine shock scippato della sua creativita?.