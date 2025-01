Notizie Asvis | In quali città del mondo si vive meglio? La classifica dell’Economist

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’l’8 gennaio 2025 Per il terzo anno consecutivo Vienna è lapiù vivibile al. Lo dice il City liveability index, realizzato dall’Economist intelligence unit e citato nella newsletter di dicembre, un indice di vivibilità che173in tutto ilin base a cinque categorie: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, educazione, infrastrutture.Vienna è al primo posto con 98,4 punti su 100 e ha ottenuto il punteggio massimo in quattro categorie su cinque, con margini di miglioramento in “cultura e ambiente”. Seguono Copenaghen e Zurigo. In generale l’Europa occidentale è la regione più vivibile nel: le 30dell’Europa occidentale prese in considerazione dal City liveability index hanno un punteggio medio di 92 su 100.