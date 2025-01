Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, 7-5, 1-6, 1-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: crollo dell’italiano, partita compromessa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Dritto in rete.40-0 Ace (19°).30-0 Seconda profonda e vincente.15-0 Anche il grande passante stretto di rovescio in corsa: su una nuvola! Lo comprendiamo.1-4 Lavora la seconda, subisce la risposta pesante di rovescio die mette malamente in mezzo alla rete il rovescio dopo la battuta: è crollato dopo il 3° set l’azzurro. Non ne ha proprio più.30-40 Doppio fallo (12°). Match point sostanziale.30-30 Risposta di rovescio vincente, immobile il pesarese.30-15 Servizio e dritto!15-15 Risposta profonda, l’ennesima di dritto di.15-0 Ace (9°) anche per.1-3 Ace (18°), a zero il canadese.40-0 Ace (17°).30-0 Prima vincente.15-0 Slice vincente del canadese.1-2 Largo il rovescio di