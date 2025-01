Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: comincia l’incontro!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 In rete un altro dritto: ancora pari dopo ben 14 punti.A-40 Arriva l’ace al centro per il giocatore romano.40-40 Strappa ancora con il dritto.A-40 Lunga la risposta di.40-40 Troppa fretta per: dritto che finisce in corridoio.A-40 Sulla riga il rovescio in controbalzo di.40-40 Arriva male sul rovescio difensivo.40-A Angolo straordinario pescato con il dritto da: palla break.40-40 Rimane sulle corde la palla corta a Flavio.40-30 Scappa via il rovescio lungolinea a.40-15 Grande accelerazione dal centro per il giocatore italiano.30-15 Cede nel braccio di ferro sulla diagonale di destra.15-15 Buona profondità trovata dacon il dritto.0-15 Stecca con il dritto