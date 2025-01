Ilgiorno.it - La storia di Fabio Ferrara, a 45 anni schiacciato sotto un peso di 1.200 chili. “Dopo tre anni di calvario, il mio appello ai giovani: non rimanete in silenzio”

Trezzo sull’Adda (Milano), 14 gennaio 2025 – “Sono ancora qui per miracolo: sto imparando a convivere con i traumi fisici e psicologici, ho trovato un lavoro ma non sarò mai più la stessa persona di prima”. La vita di, 45enne di Trezzo sull’Adda, è rimasta sconvolta trefa, il 5 gennaio 2022, quando è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro,undi 1.200nei magazzini di una azienda brianzola che produce flaconi e confezioni in plastica per la cosmetica. È rimasto tre giorni in coma e,il risveglio, è iniziato il suo. Ha perso il lavoro, perché il contratto con l’agenzia interinale non gli è stato più rinnovato, è stato abbandonato, trattato “come un oggetto che ha smesso di funzionare”. E ora, con un nuovo impiego a tempo indeterminato in un’altra azienda nel milanese, lancia un: “Sulla sicurezza non si può scendere a compromessi, mi metto a disposizione per portare la mia esperienza nella scuole, per parlare ai più”.