La principessa Kate è in remissione dal cancro l’annuncio su X dopo una visita all’ospedale

Che fosse sulla via di una ripresa totale era nell’aria da mesi. Le prime uscite e gli eventi in cui appariva in forma e sorridente. Ma ora laannuncia di essere “in” dalin un post su X in cui si vede confortare una paziente dell’ospedale dove è stata sottoposta a chemioterapia. “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden – si legge – per essersi preso così bene cura di me durante lo scorso anno. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a William e a me mentre affrontavamo ogni situazione. Non avremmo potuto chiedere di più. L’assistenza e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali. Nel mio nuovo ruolo di patrono congiunto del Royal Marsden, la mia speranza è che, sostenendo la ricerca pionieristica e l’eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, potremo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal