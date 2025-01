Sport.quotidiano.net - La ’maledizione’ dei finali. Errori e cali di tensione: sono sette i punti persi

Che ci sia un problema di uniformità arbitrale è un dato di fatto. Che il Bologna debba combattere la cultura dell’alibi e pensare a fare al meglio quanto gli compete e a imparare dai propripure. Obiettivo non compromettere la rincorsa all’Europa. Con Verona e Roma le proteste rossoblù sul campostate vibranti. Ma con Verona e Roma è altrettanto vero che il Bologna ha gettato alle ortichepesanti: due, contro i giallorossi, per il rigore sanzionato per il fallo di mano di Lucumi, uno con il Verona, per l’autorete di Castro, al termine di una gara che la squadra di Italiano aveva ‘rischiato’ di vincere in inferiorità numerica. A tal proposito pesa pure l’espulsione di Pobega: potevano essere sei, o quanto meno 4, ne è arrivato uno soltanto in giornate in cui davanti hanno frenato quasi tutte.