La Lube supera il mal di trasferta Podrascanin | Una gara da squadra

Tre marzo 2024 in campionato e 27 aprile per i Playoff 5° Posto, curiosamente sempre a Verona. A distanza di mesi finalmente laè tornata a vincere lontano da Civitanova e fuori dalle Marche. Prima dellaa Cisterna i biancorossi avevano all’attivo solo il blitz di Porto San Giorgio contro la Yuasa, ma domenica hanno finalmente sfatato il tabù stagionale. I ragazzi di Medei hanno disputato unamagistrale, senza sbavature, distrazioni o pause, replicando il 3-0 con cui avevano steso gli avversari di Falasca anche nella partita di andata. Civitanova ha saputo attaccare alla grande con un altissimo 61% di precisione, ancora una volta si è mossa coralmente e inoltre ha surclassato Cisterna a muro chiudendo 7-1. Non poteva mancare l’apporto nella specialità della casa da parte diche ne ha piazzati 3 confermandosi il migliore per media/set di tutta la SuperLega.