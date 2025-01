Ilnapolista.it - Kvara al Psg guadagnerà 11 milioni, il rinnovo a Napoli si bloccò per lo scontro sulle commissioni

Ildisianche per loagli agentiScrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, che uno dei motivi disulmai firmato datskhelia colfurono leagli agenti del georgiano.Scrive la Gazzetta:Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del. Niente contropartite tecniche, solo cash. Restano diecidi distanza rispetto alla richiesta iniziale di 80, ma i 70 messi sul tavolo dal Psg ieri sono un chiaro segnale di voglia di chiudere. E anche in fretta. Magari a 75, giocando con i bonus, ma intanto la trattativa viaggia spedita e già nelle prossime ore potrebbe essere definita in ogni suo aspetto.e il Psg, del resto, avevano già raggiunto un accordo la scorsa estate per un quinquennale da 11all’anno, bonus inclusi.