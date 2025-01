Quotidiano.net - Ita-Lufthansa, la fumata bianca slitta ancora

Sembrava tutto pronto per la firma. A suggellare una vicenda che si trascina da mesi tra paletti dell’Antitrust Ue, polemiche, richieste di sconti e rilanci. Invece, evidentemente, qualche punto vachiarito nell’accordo Ita-. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e lapotrebbe arrivare domani, quando è prevista la seconda convocazione dell’assemblea degli azionisti Ita Airways. Che è anche la data ultima entro cuisi è impegnata a sottoscrivere l’aumento di capitale da 325 milioni per entrare con il 41% nel capitale della compagnia nata dalle ceneri di Alitalia. Secondo gli accordi, i tedeschi dovrebbero poi rilevare completamente Ita in due fasi successive: entro il 2027 salendo al 90% ed entro il 2033 al 100%, investendo complessivamente 829 milioni.