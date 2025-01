Lanazione.it - Internati a Castellina in Chianti, deportati a Auschwitz e uccisi: due pietre d’inciampo ricordano Hugo e Erna

in(Siena), 14 gennaio 2025 – Duedi inciampo per ricordare i coniugiHaim Lewin eRosenbaum,nel 1941 ain, nell’ex pensione Mariani in via Ferruccio, prima di esserenell’aprile 1944 addove furono. Sono quelle collocate questa mattina ain, nella stessa via Ferruccio, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Giuseppe Stiaccini, dell’assessora regionale alla Memoria della Regione Toscana, Alessandra Nardini, dei rappresentanti della Comunità Ebraica di Firenze e della sezione di Siena e degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è stata promossa dal Comune diine dal Gruppo Archeologico Salingolpe, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Firenze e la sezione di Siena, per ricordare e rendere omaggio ai due coniugi ebrei la cui storia è stata riscoperta da Claudio Biscarini durante le ricerche per il suo libro “La guerra sulle colline.