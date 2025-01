Ilgiorno.it - Incidente a Sovere, auto esce di strada e si schianta contro un muro: grave una 26enne

Leggi su Ilgiorno.it

( Bergamo), 14 gennaio 2025 –le nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio anell’Alto Sebino. L’allarme è scattato circa 30 minuti dopo la mezzanotte: un’mobile è uscita die si ètaildi contenimento che delimita la carreggiata. A bordo dell’due giovani, unae un 20enne, che stavano percorrendo laprovinciale 53 in direzione Clusone nel territorio comunale di. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono state inviate tre ambulanze, duemediche, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso decollato da Sondrio. Laalla guida dell’è stata portata con l’elicottero in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato all’ospedale cittadino in ambulanza in codice giallo.