Quotidiano.net - Il testamento di Oliviero Toscani, provocazione e arte. “Alla fine il mondo cambiò”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 gennaio 2025 – Tutti hanno un’etica; di solito, un’etica cogliona. Ma non sempre. “Dobbiamo far bene le cose e farlo sapere”, diceva Adriano Olivetti. Lui aveva capito che un’azienda è una società, una microsocietà. Ragionare come Olivetti dovrebbe essere obbligatorio. Conciliare l’impegno sociale con il guadagno non è affatto impossibile. Invece, almeno in Italia, in troppi credono che guadagno significhi furto e molte volte lo è. Comunque sia, dato che a quei tempi per me la Benetton era un’aziendina di provincia, dopo il primo incontro con Luciano non ero lì a struggermi e a guardare il telefono aspettando una sua chiamata. Forse mi aveva dato corda solo per sbarazzarsi di me con educazione, poteva essere. E poi una sera, verso le dieci, mentre ero nelle mie scuderie per far nascere una cav, mi dissero che c’era Benetton al telefono.