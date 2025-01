Iodonna.it - Il Tema Natale di Berthe Morisot, Capricorno all’avanguardia

Leggi su Iodonna.it

La storia diè quella di una donna anticonformista venuta al mondo con la determinazione dele la sensibilità di un ascendente Cancro. Nata nel cuore della borghesia colta parigina era la seconda di tre sorelle ma solo con Edma era legata da un comune talento pittorico. Oroscopo dell’anno: il 2025 per i 12 segni dello zodiaco, in video X Leggi anche › Scoprire: due mostre in Italia dedicate alla grande pittrice impressionista Il padre, pur in un’epoca in cui le donne pittrici venivano viste con diffidenza, le aveva fatte seguire dal maestro Guichard, dopo aver costruito un atelier nel giardino di casa.